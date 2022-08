Grimes veut subir des opérations chirurgicales pour totalement changer son apparence

Il y a quelques années, Rodrigo Alves qui était alors connu sous le nom de "Ken Humain" a subi multiples opérations pour ressembler à la célèbre figurine. Malgré les dangers planant au-dessus de sa tête tels l’épée de Damoclès, le brésilien a déclaré vouloir changer de sexe après avoir eu une révélation suite à un shooting photo durant lequel il a essayé des vêtements pour les femmes. L’ancien Ken a donc opté pour le bistouri et s’est fait implanter une fausse poitrine. Il était également dans l’attente d’une ablation de la pomme d’Adam, d’une modification de sa mâchoire ainsi que de son menton et finalement, d’une inversion du pénis et d’une ablation des testicules. Le 5 janvier 2020 marquait la naissance de Jessica Alves qui se sent très bien dans sa peau aujourd’hui.