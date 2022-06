Grigory Sokolov au Musica Mundi Festival à Genval, remportez des places

Le 18 juillet 2022 le pianiste russe Grigory Sokolov performera au Musica Mundi Festival à Genval. Tentez de gagner des places pour ce concert afin de comprendre plus amplement la beauté de son art.

Les interprétations poétiques du pianiste russe prennent vie avec une intensité mystique dans l'interprétation. Celle-ci découlent d'une connaissance approfondie des œuvres de son vaste répertoire.

Ses programmes de récitals couvrent tout, des œuvres pour clavier de Byrd, Couperin, Rameau, Froberger à la musique de Bach, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Brahms et des compositions phares du XXe siècle de Prokofiev, Ravel, Scriabine, Rachmaninov, Schoenberg et Stravinsky.

Né le 18 avril 1950, il est largement reconnu parmi les pianistes comme l'un des plus grands pianistes d'aujourd'hui. D'ailleurs Grigory Sokolov a commencé à jouer du piano à l'âge de cinq ans et deux ans plus tard, il a commencé ses études avec Liya Zelikhman à l'École du Conservatoire de Leningrad.

Sokolov donne environ 70 concerts chaque saison, s'immergeant pleinement dans un programme unique et faisant de nombreuses tournées à travers l'Europe.

