Grez-Doiceau : une nouvelle demande de permis pour une Zone d’Expansion de Crues (ZEC) à Cocrou

Un nouveau projet de lutte contre les inondations a été dévoilé ce mercredi soir, à Grez-Doiceau !

La province du Brabant wallon et l’inBW ont présenté leur 3e demande de permis pour la création d’une ZEC, une Zone d’Expansion de Crues.

Cette zone tampon serait aménagée sur les terres cultivées par la Ferme Bio du Petit-Sart et par la Fondation Générations. bio ! Les cultivateurs concernés s’opposent au projet. Ce n’est pas le cas des riverains des cours d’eau "Train" et "Piétrebais", qui ne veulent plus être inondés, comme ils l’expliquent dans le reportage audio ci-joint. Nombreux sont ceux qui souhaitent un compromis entre la lutte contre les inondations, gérée de manière cohérente dans toute la région! Et le respect des cultures agricoles de la vallée du Piétrebais.

Contacté par téléphone ce mercredi, le cultivateur Bio Hubert Del Marmol, n’a pas souhaité faire de commentaires ! On sait cependant que l’homme redoute l’expropriation de ses terres et qu’il soutient des contre-propositions en matière de gestion des eaux. Le dossier est déjà très ancien. Il est très sensible, d’autant qu’il est empreint de différends interpersonnels.