Grez-Doiceau: le home Renard admet des manquements "sans conséquences sur les résidents"

Une infirmière intérimaire a déposé une plainte auprès de l’Aviq, l’agence wallonne pour une vie de qualité, contre le home Renard à Grez-Doiceau, un home qui dépend du CPAS. Ce vendredi matin, dans L’avenir et la DH, elle expose les motifs de sa plainte : elle y décrit un personnel en sous-effectif et à bout qui travaille avec des bouts de ficelles. Elle épingle aussi des faits plus précis, comme des injections d’insuline laissant à désirer, un système électrique problématique, ou un stockage de nourriture qui ne serait pas aux normes. L’Aviq refuse de commenter le dossier en cours. En revanche, le président du CPAS ne botte pas en touche. Benoît Magos reconnaît même certains manquements. Mais il insiste : jamais, dit-il, ils n’ont eu de conséquences sur les résidents. Interview.

La situation que dénonce cette infirmière est-elle fondée ?

Cette surcharge de travail n’est pas une surprise. Ce n’est un secret pour personne : toutes les maisons de repos sont dans cette situation, avec un manque de personnel chronique. Et surtout un personnel qui a été extrêmement éprouvé pendant la période du Covid et qui maintenant ressent le contrecoup. De cela découle sans doute un certain nombre de relâchements. En rien, il n’y a eu de conséquences sur les résidents. Globalement la vie s’y déroule parfaitement. On peut avoir un regard critique vu de l’extérieur. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain.

Votre maison de repos est une MRPA – une maison de repos pour personnes âgées. Or, l’infirmière dit que vous accueillez des résidents qui nécessitent d’être en MRS – en maison de repos et de soins. C’est vrai ?

Effectivement, les cas lourds – et il y en a- ne devraient pas se trouver dans une maison comme la nôtre. Mais que faire quand une personne entre dans la maison de repos, est en bonne santé pendant une dizaine d’années et puis tout d’un coup suite à un accident, une chute ou un AVC, tombe dans une situation de dépendance importante ? Va-t-on, à ce moment-là, faire partir cette personne qui sera alors complètement désorientée ? L’option qui a été prise depuis des dizaines d’années est de garder un certain nombre de lits pour ces personnes en difficulté -et malheureusement souvent aussi en fin de vie- pour pouvoir les garder dans un contexte qu’elles connaissent.

Ce qu’on regrette, c’est qu’il n’y a pas eu de dialogue avec l’infirmière. Elle n’a pas essayé de comprendre le contexte dans lequel elle est arrivée.

Est-elle isolée dans sa position ?

Oui. Même si en termes de charge de travail, évidemment, le personnel remonte régulièrement les difficultés à pouvoir assumer. Mais c’est le lot de toutes les maisons de repos.

Vous reconnaissez donc certains manquements. Comment y remédier ?

On prend cela très au sérieux. Suite à la visite de contrôle qui a suivi la plainte à la fin du mois de juillet, l’Aviq a remis un rapport avec une vingtaine de points d’action et une échéance de trois mois. Ces points portaient tant sur le bâtiment qui est vieux que sur la méthodologie de travail. Immédiatement on a entrepris des travaux et une réflexion avec les infirmières pour améliorer cette méthodologie de travail. Et lors de la nouvelle visite de contrôles, il y a quelques jours, l’Aviq a constaté l’effort réalisé très rapidement et de façon conséquente. Elle nous redonne un délai de trois mois pour terminer certains travaux, car tout prend du temps.

Donc la plainte a permis de faire avancer les choses ?

Tout à fait. Paradoxalement, sur le fond, j’adhère aux remarques que l’infirmière a formulées. Mais je regrette la forme. C’est une maison de repos de petite taille. Il suffisait qu’elle vienne frapper à notre porte.