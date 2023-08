Grez-Doiceau : l’enquête publique pour le Home Renard démarre… Et suscite encore beaucoup de réticences

Parmi les principaux griefs : l’intégration dans le paysage rural et le ruissellement des eaux en cas de fortes pluies. Les averses de vendredi dernier ont d’ailleurs ravivé les inquiétudes. "Je ne sais pas combien d’hectares de terrain ont été bâtis dans le quartier et qui ne prennent plus l’eau. Quand elle arrive, elle doit sortir et elle sort dans la rue", témoigne ce voisin du projet, natif du village et néanmoins favorable à la construction d’une nouvelle maison de repos. Comme d’autres, il pointe également du doigt la mobilité dans une des voies d’accès, la rue de la Ferme Brion, décrite comme trop étroite et trop pentue.