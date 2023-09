Grez-Doiceau : des chiens potentiellement intoxiqués par des pulvérisations sur un champ voisin

Plusieurs chiens malades près d’un champ pulvérisé ! Cela se passe à Grez-Doiceau, en Brabant wallon. Sur les réseaux sociaux, les riverains d’une culture de betteraves affirment que leurs animaux domestiques ont été intoxiqués par les épandages de pesticides et de fongicides. Nadia, une riveraine, nous a envoyé la vidéo poignante de son chien qui a failli mourir à plusieurs reprises. "Les problèmes se posaient à chaque fois que l’on rentrait de promenade et qu’on apprenait que l’épandage avait eu lieu auparavant. Le vétérinaire a procédé à des analyses et autres radiographies pour écarter toute autre maladie, mais la conclusion était sans appel : la cause est un empoisonnement".

Le cas de Nadia n'est pas unique. D'autres animaux domestiques auraient été malades, ces derniers mois. "Les adultes et les enfants se promenant sur un sentier longeant le terrain concerné seraient aussi exposés", affirment certains riverains ! Des citoyens qui interpellent la commune et qui souhaitent régler le problème à l’amiable, si possible. L’échevin de l’Environnement, de l’Agriculture et du Bien-être animal, Dimitri Dewilde, explique que le dossier relève avant tout des instances régionales et européennes. "Et la législation en la matière n’est pas encore aboutie", souligne-t-il. "Nous travaillons cependant à notre niveau pour sensibiliser les agriculteurs à d’autres pratiques plus respectueuses de l’environnement, ainsi qu’à la nécessité de mieux informer les riverains".

A la maison communale, le sujet semble assez délicat. Mais la volonté de trouver un terrain d'entente est de mise. "La commune veut assurer la médiation entre les parties, notamment pour inciter l’agriculteur à mieux informer les riverains et à trouver des solutions constructives", nous a confié le bourgmestre, Paul Vandeleene. "C’est ce que nous voulons évidemment, mais sachez que nous essayons aussi de faire notre travail", nous a confié la propriétaire du terrain et cousine du cultivateur concerné.

Le bourgmestre se dit en tout cas favorable à un dialogue constructif, dans le respect des intérêts de chacun, les agriculteurs étant déjà soumis à de fortes pressions. Nous avons aussi transmis notre demande d’interview au cultivateur, mais celui-ci était indisponible ce mercredi.