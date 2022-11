Grez-Doiceau : début ce lundi du chantier de construction d’une station d’épuration à Néthen

C’est ce lundi 7 novembre que débutent les travaux de construction de la station d’épuration de Néthen (Grez-Doiceau). D’une durée de 250 jours ouvrables, ceux-ci devraient s’achever au milieu de l’année 2024. Objectif : améliorer la qualité des eaux actuellement polluées par les eaux usées en provenance essentiellement des habitations (toilettes, éviers, lave-vaisselle, lave-linge,…) et ainsi répondre aux normes européennes. La qualité des eaux de la Néthen, et plus largement de la Dyle, sera donc nettement améliorée.

Un long ruisseau fragile

Ruisseau d’environ 15 km de long, la Néthen prend sa source à Beauvechain. Elle traverse ensuite les villages de Tourinnes-la-Grosse et Hamme-Mille, puis de Néthen. Elle se jette enfin dans la Dyle, au nord de la commune de Grez-Doiceau.

Après les stations d’épuration de La Bruyère (mise en service en 1993) et de Hamme Mille (2011), la station de Néthen sera la troisième à contribuer au "redressement écologique" de la Néthen. "Au niveau physico-chimique, la masse d’eau est encore dans un état moyen", explique Pierre-Leuris, directeur du département assainissement à l’inBW. "L’Europe nous demande d’arriver à un meilleur résultat. Nous devons donc éliminer des polluants tels que des substances carbonées, azotées et autres. La station d’épuration nous permettra d’atteindre cet objectif".

Chantier par phases

Les travaux de construction évolueront en plusieurs phases. Les principales se succéderont comme suit : Terrassements, construction des ouvrages de génie civil, montage des équipements électromécaniques, aménagement des abords et voiries et enfin, mise en service et essais de performances.

D’une capacité de 2000 équivalents-habitants, la station prendra place le long de la rue de Weert-Saint-Georges, sur un terrain de 18 ares. Si tout se déroule comme prévu, la station sera opérationnelle à l’été 2024. Coût total : 2 millions 613.000 euros, hors TVA.

10 stations de plus

La station d’épuration de Néthen clôturera l’assainissement des eaux usées du bassin de la Néthen, mais aussi celui de la commune de Grez-Doiceau.



De manière plus large, le taux d’équipement en stations d’épuration dépasse les 98% en Brabant wallon. Restera à assainir quelques zones rurales, principalement dans l’est de la province. Une dizaine de petites stations seront donc construites dans les prochaines années. Parmi les entités concernées : Bois-Seigneur-Isaac, Autre-Eglise, Noduwez, Jandrenouille, Folx-les-Caves, Rigenée (Villers-la-Vile), Huppaye et Marilles (Orp-Jauche).