Grey’s Anatomy, NCIS, Les feux de l’Amour… Ces séries à la longévité exceptionnelle

Dans le créneau du crime et de l’enquête, on ne saurait non plus passer au-dessus de la série à succès Les Experts, qui a elle-même eu droit à 4 séries dérivées (Miami, Manhattan, Cyber, et Vegas). Ceci dit, la série originelle est la seule à avoir été aussi pérenne. Diffusée entre 2000 et 2015 aux USA (un peu plus tard en Europe), elle aura connu 15 saisons et 337 épisodes.

Aux Etats-Unis, la série a une telle influence que le nombre d’étudiants en criminologie aurait considérablement augmenté la diffusion de la série (qui n’est d’ailleurs pas la seule). Du côté judiciaire, les jurés qui doivent se prononcer sur une affaire criminelle demandent aujourd’hui beaucoup plus de preuves scientifiques pour prendre une décision en rapport avec le crime. On parle carrément de CSI Effect : ces jurés ont une confiance totale dans les rapports de la police scientifique et leurs relevés ADN.

Dans le style "enquête", citons aussi l’autre grande série à succès, New York Unités spéciales, qui compte tout de même 24 saisons et 524 épisodes, et est toujours diffusée actuellement.