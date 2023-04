Grey’s Anatomy : la showrunneuse répond aux fans énervés par le départ raté de l'emblématique Meredith Grey

Leur colère est remontée jusqu’aux oreilles de la showrunneuse, Krista Vernoff, qui s’apprête à quitter à son tour la série. Dans une interview accordée à TVLine, elle a rassuré les fans en leur teasant la suite de la série. "Ce n’était pas un épisode d’adieu, mais un épisode de départ de Seattle, car nous savions que nous allions revoir Meredith cette saison et plus encore la saison prochaine", a-t-elle dévoilé.

Elle a préféré lui donner un départ plus calme, bien différent des départs d’autres personnages qui ne sont plus apparus par après : "C'était une manière de dire "à bientôt" à Ellen. Et puis, il y a toujours sa voix off dans la série, ce qui, je pense, a un impact bien plus important que ce qu’on ne croit". On savait déjà que l'actrice allait refaire quelques apparitions ponctuelles dans la série, mais voilà qui est confirmé. Ces propos devraient rassurer les fans les plus frustrés.