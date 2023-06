Grey’s Anatomy : Ellen Pompeo (Meredith) et Katherine Heigl (Izzie) échangent des anecdotes savoureuses sur la série

Ce ne sont pas les seules choses étranges qu'ont dû faire les deux actrices. Elles se sont rappelées des premières fois qu'elles ont dû manier des organes issus d'animaux. "À l'époque, nous utilisions beaucoup d'organes d'animaux dans les scènes de chirurgies. Après des heures et des heures sous la lumière, l'odeur devenait épouvantable. On portait un masque, ce qui aidait mais ce n'était pas l'expérience la plus agréable. Nos pieds étaient fatigués et on regardait ce cœur et cet intestin de vache", a expliqué Ellen.

Elles ont fini par vite s'y habituer, d'après les dires de Katherine. "Je me souviens qu'au moment de la saison 2, nous étions tellement désensibilisés à ça qu'on mangeait des ramen sur les intestins de vache. (...) On n'en avait plus rien à faire. C'est là qu'on se rend compte que les choses vont trop loin".

Ellen Pompeo a joué Meredith Grey pendant 18 saisons et vient seulement d'arrêter (encore que...). Elle garde essentiellement des bons souvenirs, même si elle a vécu beaucoup de moments étranges. Katherine Heigl, elle, a eu du mal à gérer son départ de la série. Elle est revenue récemment sur cette période trouble quand les médias l'ont traité de "diva" et de "personne difficile". "J'ai commencé à devenir une grande gueule, parce que j'avais beaucoup de choses à dire, et il y avait certaines limites que je n'acceptais pas de voir franchies. Je ne savais pas comment lutter contre cela", a-t-elle avoué.

Ellen a pris sa défense et a pointé la société patriarcale : "Écoute, personne n'aime une femme trop sûre d'elle. C'est pour ça qu'ils nous privent de nos droits reproductifs, de nos droits de vote dans ce pays, parce qu'ils ne veulent pas que les femmes trouvent leur propre pouvoir. Ils ne veulent pas que les femmes aient une voix. Ils ne veulent pas que les femmes aient du contrôle car ils savent qu'on peut faire ça mieux qu'eux".