Grey Lodge : un bouquet de musiques qui forment un bel ensemble

A 25 ans, Maxime aka Grey Lodge débarque sur la scène musicale bruxelloise. C’est fort de deux premiers singles, "Acid pêle-mêle" et "Royalty Free Melancholy" qu’il se lance dans l’aventure de ses premières vraies expériences dans la musique et vers la sortie de son EP "First Times Are Not Meant To Be Good".

Pour décrire son univers, il utilise la métaphore d’un bouquet de fleurs trop différentes mais qui au final donnent bien ensemble. Ça exprime assez bien le morceau Royalty Free Melancholy" qui part dans tous les sens musicalement en allant de la ballade au rock un peu psyché par moments d’interludes. Dans le texte, l’artiste dégage le même sentiment, entre mélancolie de confinement, joie de vivre perdu dans ses souvenirs et tristesse de relations passées. L’univers décalé va jusqu’au clip où pour celui-ci, on retrouve Grey Lodge chez sa grand-mère porté par le moment et sa créativité, le tout fait totalement maison à l’aide de son téléphone.

Ce n’est qu’un début pour lui avec un monde pourtant déjà bien construit. Il nous dit rester axé vers des musiques composées à la guitare mais se voit bien évoluer dans plein de sonorités différentes. Une chose est sûre, on a hâte de le voir à l’œuvre.

Retrouvez sa session dans nos locaux ici :