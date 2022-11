Grèves sur le rail : un quart des trains a circulé ce mardi, la moitié roulera mercredi et jeudi

Un quart des trains a roulé lors de la grève de 24 heures menée par le front commun syndical, a confirmé mardi soir la SNCB. Une autre grève prendra le relais mercredi et jeudi, menée cette fois par le syndicat des conducteurs de train SACT. Lors de celle-ci, un train sur deux devrait circuler.

"L’offre de trains sera également limitée mercredi et jeudi, même s’il y a beaucoup plus de trains qui circuleront par rapport à ce mardi", a déclaré Dimitri Temmerman, porte-parole de la SNCB. Celui-ci confirme que, aussi bien mercredi que jeudi, un train IC sur deux circulera, tout comme les trains L et les trains S. Par contre, les trains P, qui roulent uniquement lors des heures de pointe, ne circuleront quasiment pas.