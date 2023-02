Grèves en Allemagne : les avions restent au sol à Cologne et de Düsseldorf

Presque tous les vols étaient annulés lundi à l'aéroport de Cologne-Bonn et de très nombreux à celui de Düsseldorf en raison d'une action de grève syndicale.

Alors que 136 départs et arrivées étaient prévus à Cologne-Bonn, seuls deux ont eu lieu dans ce qui constitue le deuxième aéroport d'Allemagne, qui attendait normalement environ 15.000 passagers lundi. Les autres voyageurs ont été contraints de se rendre dans d'autres aéroports pour prendre leur vol. Peu de vols ont par ailleurs décollé de Düsseldorf, toujours en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Cette grève d'une journée a été lancée par les syndicats Verdi et Komba dans le cadre des négociations concernant les travailleurs du secteur public et la sécurité aérienne.

Des actions ont ainsi également lieu lundi dans d'autres services publics en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, notamment dans les transports publics, les services de garde d'enfants ou chez les fonctionnaires. Vendredi dernier, une autre grève dans sept aéroports allemands avait déjà entraîné l'annulation de milliers de vols.