Grèves chez Ryanair : les touristes belges cherchent des solutions pour rentrer chez eux

Les pilotes belges de Ryanair seront en grève ces 29 et 30 juillet. La 2ème en 2 semaines, pour protester contre des problèmes de salaire et de temps de repos.

A l’heure actuelle, 28 vols sont déjà annulés pour ce samedi à l’aéroport de Charleroi. Mais d’autres liaisons devraient également subir le même sort ce dimanche.

Pour les passagers qui ne savent pas partir en vacances, c’est une douche froide. Mais pour ceux qui sont déjà partis, et qui se retrouvent désormais bloqués à l’étranger à cause d’un vol annulé, la situation est encore plus compliquée… C’est le cas de la famille Restieau. Une famille doublement touchée par la grève chez Ryanair. Le compagnon et les enfants de Laurence devaient la rejoindre le 16 juillet en vacances à Almeria, en Espagne. Mais leur vol a finalement été annulé lors du premier week-end de grève des pilotes de Ryanair. Après cette annulation, la famille se lance alors dans la recherche d’un vol alternatif. Mais vu la demande, impossible d’en trouver un plus tôt que… Le 23 juillet. Une semaine plus tard que prévu. Et ce week-end, rebelote. Leur vol de retour, prévu ce 30 juillet, risque lui aussi d’être annulé !

Alors cette fois, Laurence a pris les devants. Elle a réservé un autre vol de retour pour ce mercredi 2 août. Avant même l’officialisation de l’annulation du premier vol, ce 30 juillet. Une solution qui n’est pas encore parfaite, puisqu’en cas de retour le 2 août, son compagnon raterait sa reprise du travail, lundi.

Même situation pour Lorenzo, en vacances avec des amis en Dordogne. Son vol retour, prévu ce week-end, est également menacé. Alors il préfère, lui aussi, anticiper. Et heureusement, une solution s’offre à ce voyageur : ses amis, venus avec leur propre véhicule. En cas d’annulation, Lorenzo pourra compter sur eux, pour remonter en voiture, jusqu’en Belgique.

Mais tout le monde n’aura peut-être pas cette chance, et certains Belges pourraient donc se retrouver bloqués à l’étranger pour une plus longue durée. Des passagers qui peuvent déjà se renseigner sur leurs droits. En cas d’annulation, ils pourront soit choisir un autre vol proposé par Ryanair, soit demander un remboursement, ainsi que d’éventuelles compensations.