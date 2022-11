Grèves au Royaume-Uni : trois jours de perturbations à l’aéroport d’Heathrow, les postiers étendent leurs actions aux fêtes

Le mouvement va mener à des perturbations et retards qui "toucheront particulièrement les vols quittant les terminaux 2, 3 et 4 d’Heathrow" et les compagnies "Air Canada, American Airlines, Lufthansa, Swiss Air, Air Portugal, Austrian Airlines, Qantas, Egypt Air, Aer Lingus et Finnair", détaille Unite.

L’aéroport d’Heathrow se prépare à des perturbations majeures

Un porte-parole d’Heathrow joint vendredi par l’AFP minimisait toutefois l’impact du débrayage : "les compagnies aériennes concernées ont déjà pris des mesures pour faire face (à la grève), tandis que des annulations de vols ne sont pas anticipées".

Parallèlement, les postiers ont étendu plusieurs mouvements de grève prévus jusqu’en 2023 et qui pourraient affecter la distribution du courrier et des colis pendant la période clé des fêtes de fin d’année.