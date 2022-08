Grèves au Royaume-Uni : de "graves perturbations" sont à prévoir dans le domaine de la logistique

L’inflation a atteint en juillet 10,1% sur un an et pourrait dépasser 13% en octobre, le niveau le plus élevé d’un pays du G7.

C’est la première grève depuis 1989 pour ce port qui traite environ quatre millions de conteneurs par an.

Selon une note de la société d’analyse financière Hargreaves Lansdown lundi, Felixstowe "est un rouage essentiel dans les opérations commerciales du Royaume-Uni, et une grève de huit jours risque de déboucher sur des ruptures d’approvisionnement des supermarchés".

Un responsable de Felixstowe a remarqué que la direction avait ajusté sa position, de 5% à 7% d’augmentation, plus 500 livres de prime versée en une fois, tandis qu’Unite reste sur 10%, selon lui.

"Une seule des deux parties essaie de parvenir à un accord", a ajouté Paul Davey, directeur des affaires publiques du port, sur Sky News.