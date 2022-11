Grèves à la SNCB ces 29, 30 novembre et 1er décembre : l’employé doit-il se rendre par tous les moyens au travail ?

De nombreux voyageurs verront leur trajet vers le travail perturbé à l’occasion des grèves à la SNCB prévues ces 29, 30 novembre et 1er décembre. Certains, qui n’ont que le train comme moyen de transport, devront s’organiser autrement mais sont-ils tenus de se rendre au travail ?

La loi est très claire à ce sujet : dans le cadre d’une grève signalée à l’avance, comme celle de cette semaine, les travailleurs doivent s’organiser par eux-mêmes pour arriver au travail. Ils ne peuvent pas invoquer le cas de force majeure, comme lors d’une grève qui n’est pas annoncée, ni la surprise de découvrir l’absence de trains une fois arrivé sur le quai, puisque les conséquences de cette grève ont été annoncées.

Ce n’est pas à l’employeur d’assumer la difficulté à venir au travail, par exemple en payant l’employé à rester chez lui. "Quand vous venez tous les jours au travail en voiture et que votre voiture est en panne, ce n’est pas votre employeur qui vient vous chercher le matin à votre domicile, analyse Me Steve Gilson, avocat au barreau de Namur et professeur en droit du travail à l’ICHEC. C’est la même chose par rapport à une grève qui est annoncée."