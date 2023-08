Grèves à Hollywood : de plus en plus d’acteurs vendent des vidéos d’eux pour gagner de l’argent

Depuis mi-juillet, les acteurs sont en grève à Hollywood. Avec les scénaristes, qui eux ne travaillent plus depuis début mai, ils demandent une meilleure rémunération, plus adaptée à l’ère du streaming. Ils réclament également l’encadrement de l’intelligence artificielle (utilisée pour cloner des images, remplacer les voix ou générer des scénarios). Ces grèves connaissent une forte mobilisation et ont empêché de nombreux tournages, leur but étant de tout mettre à l’arrêt pour montrer qu’ils sont indispensables aux grands studios et ainsi les pousser à répondre positivement à leurs demandes.

Mais si des stars comme Mark Ruffalo ou Cillian Murphy peuvent se permettre de perdre des grosses rentrées d’argent vu leur salaire et leur notoriété, ce n’est pas le cas de la grande majorité des acteurs. Beaucoup ont été mis au chômage ou ont dû trouver des solutions pour se faire un peu d’argent. Selon le site CNN Business, nombre d’entre eux auraient trouvé leur bonheur sur Cameo, un site qui leur permet de vendre des dédicaces vidéos.

Cameo ne date pas d’hier. Cela fait plusieurs années que les célébrités l’utilisent pour faire plaisir à leurs fans et percevoir de l’argent en plus mais le contexte actuel a aidé la plateforme à gagner en popularité. Le CEO de Cameo, Steven Galanis, a affirmé aux journalistes de CNN qu’environ 2400 comédiens s’étaient inscrits ou avaient réactivé leurs comptes depuis le début de la grève, et qu’il s’agissait là d’une hausse d’activité de 137%.

"On suppose qu’ils gagnent beaucoup d’argent, qu’ils sont riches et célèbres, mais ce n’est pas le cas de la grande majorité d’entre eux", a déclaré M. Galanis. "Un site comme Cameo est certainement le meilleur moyen pour beaucoup d’entre eux de combler le fossé".