Grève TEC Liège-Verviers : reprise complète ce jeudi

Un mouvement de grève qualifié d’émotionnel a débuté mardi au sein du TEC Liège-Verviers et prendra fin ce jeudi 23 mars dès le matin. Il fait suite à une agression subie lundi soir par un chauffeur. Le mouvement touche les dépôts de Robermont et de Rocourt et impacte une cinquantaine de lignes de bus.

Lundi vers 23h15, un chauffeur officiant sur la ligne 1 a chargé un passager à la gare des Guillemins, passager qui ne voulait pas payer son trajet. Après discussion, celui-ci a fini par acheter son ticket mais une fois arrivé à destination, il s’en est pris au chauffeur et lui a porté des coups au visage. C’est ce qui a motivé l’action de ses collègues ce mardi.

Il vaut mieux prendre une alternative au bus aujourd’hui.

Un certain nombre de lignes de bus du TEC Liège-Verviers sont toujours perturbées ce mercredi après-midi, voire totalement absentes. "Il vaut mieux prendre une alternative au bus aujourd’hui, souligne Isabelle Tasset, porte-parole de la direction Liège-Verviers du TEC, et compter sur le reprise complète demain matin". Une trentaine de lignes restent à l'arrêt et 16 autres lignes sont perturbées par des voyages supprimés.

Une rencontre entre direction et syndicat a eu lieu mardi après-midi. Les syndicats y ont demandé plus de sécurité pour les chauffeurs, via une présence policière accrue et une reprise des contrôles de titres de transport. Ils attendent maintenant la réponse de la direction. Une assemblée générale du personnel s'est déroulée ce mercredi à 9 heures et "a statué sur une reprise complète des services demain jeudi 23 mars", annonce la porte-parole de la direction Liège-Verviers du TEC.