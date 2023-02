Grève surprise à la maison de repos du Lothier à Ottignies ce mardi

Une action de grève spontanée est en cours ce mardi matin devant la résidence du Lothier, à Ottignies. Elle est couverte par un préavis déposé il y a quinze jours. Il s’agit d’un piquet filtrant, qui aura lieu jusqu’à 13 heures.

L’objectif de cette action : mettre un coup de pression à la direction en amont d’une rencontre prévue ce vendredi, afin de montrer que des mobilisations sont possibles. Il y a ce mardi 25 pourcent de grévistes, et la continuité du service reste assurée pour les résidents de la maison de repos. Pour rappel, le personnel demande plus de bras, et un changement d’attitude de la direction locale (la résidence est tenue par le groupe Armonea). Les grévistes dénoncent un management par la peur et un manque d’écoute. Ils espèrent des solutions structurelles lors de la rencontre de ce vendredi, sans quoi d’autres actions seront mises en place.