Grève sur le rail : "C'est le money time pour le train", déclare Georges Gilkinet

"C'est le money time pour le train", a déclaré mercredi le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo), interrogé par les députés de la commission de la Mobilité de la Chambre alors que le rail était largement paralysé par une grève.

Dans sa réponse, Georges Gilkinet n'a pas cité de montant qui sera accordé à la SNCB et à Infrabel dans les prochaines années. Il a rappelé l'adoption par le gouvernement de la "Vision rail 2040", développée dans un courrier envoyé aux syndicats le week-end dernier. "Ces ambitions sont à la base des négociations avec la SNCB et Infabel sur leurs nouveaux contrats de service public" d'une durée de dix ans, a-t-il rappelé, assurant que ces contrats seraient conclus d'ici la fin de l'année. "Il n'y a plus de contrat (de service public) depuis 2012. On n'y est pas encore. C'est pourquoi je demande un mandat et un budget pour terminer cette négociation."