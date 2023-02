Grève spontanée chez Aviapartner : la concertation se poursuit, les syndicats ne prévoient actuellement pas d’actions

Au premier jour des vacances de détente, une grève spontanée avait débuté chez Aviapartner au Brussels Airport. La société prend généralement en charge 40% de tous les vols opérés à Zaventem. Les conséquences étaient donc importantes. Plusieurs vols sont partis avec du retard et d’autres sans bagage. Au total, quelque 5000 valises n’ont pas accompagné leur propriétaire et sont restées à l’aéroport. Les bagagistes d’Aviapartner dénoncent une charge de travail trop élevée et un problème lié au permis de conduire à points qui s’applique aux travailleurs à Brussels Airport.

Alors qu’aucun accord n’avait été trouvé entre la direction d’Aviapartner et les syndicats de la société de manutention de bagages actifs à Brussels Airport, les discussions ont repris ce 22 février.