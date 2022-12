Grève sauvage à l’UNESCO

Polémique à Ath. L’UNESCO a décidé vendredi de retirer la Ducasse d’Ath de sa liste du patrimoine immatériel, au nom de la lutte contre le racisme. Pour certains, c’est la victoire du wokisme et la défaite des traditions.

Décision de l’UNESCO

L’organe de l’UNESCO qui est chargé de la sauvegarde de ce patrimoine, a inscrit 47 nouveaux éléments dans sa liste. Mais, fait rarissime, il en a retiré la Ducasse d’Ath. La raison ? : à cause " d’un personnage noir enchaîné appelé ‘le Sauvage” traduisant un caractère raciste et discriminatoire en contradiction avec les principes fondateurs de l’UNESCO et avec l’exigence d’un respect mutuel prévue dans l’article 2 de la Convention.

Signalons que ce n’est que la deuxième fois que l’UNESCO retire un événement de la liste du patrimoine immatériel. La première fois c’était, tiens, tiens, aussi un événement Belge : le Carnaval d’Alost à cause de la présence d’un char caricaturant des juifs orthodoxes au nez crochu, assis sur des sacs d’or. Traits communs aux deux décisions : elles interviennent suite à des plaintes d’associations qui n’ont pas reçu de suite favorable.

Explications d’Ath

Pourtant à Ath, une commission citoyenne a été mise en place pour tenter de trouver une réponse aux plaintes déposées. Le conseil communal d’Ath avait pris la décision de mettre en place une commission citoyenne du folklore. La ville et le comité qui organise la ducasse expliquent “qu’il est dommage que l’UNESCO n’ait pas tenu compte de cette dynamique positive et citoyenne. Aujourd’hui, nous avons l’impression d’être l’objet d’un amalgame et d’un procès d’intention. Nous déplorons que la Ducasse d’Ath, et plus largement notre population dans son ensemble, soit assimilée au racisme.”

Le problème c’est que cette décision a pris trop de temps pour l’UNESCO, les premières plaintes remontent en effet à 2019. La ville a pris plusieurs initiatives, commission citoyenne, mais aussi un site internet et une enquête. Près de 1000 personnes y ont répondu, près de 90% des participants ont déclaré que le sauvage ne les choquait pas, mais la moitié comprenait que ça puisse choquer des personnes qui je cite “n’avaient pas les codes”. 60% ne voulaient rien changer, 40% acceptaient de faire évoluer le personnage.