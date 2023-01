Grève Ryanair : ultimatum du personnel à la direction. Menace de grève deux week-ends par mois à partir de février

Le personnel de cabine de Ryanair, réuni en assemblée générale ce samedi, a donc décidé de durcir le ton. Et c’est finalement un ultimatum qui a été lancé à la direction afin de faire valoir leurs revendications. SI celles-ci ne sont pas rencontrées, le personnel annonce qu’il fera grève deux week-ends par mois à partir de février.

Pour rappel, une e deuxième série de grèves du personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique débute ce samedi et a entraîné la suppression de 152 vols vers et depuis l'aéroport de Charleroi durant ce week-end. Les 15 avions de la compagnie aérienne établis à Charleroi resteront en effet cloués au sol samedi et dimanche.

