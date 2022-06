Grève, retour en force et coach sur la sellette : fortunes diverses pour les adversaires des Diables à la Coupe du monde

Ce mois de juin avait si mal commencé pour la Croatie : battue à la maison par l’Autriche 0-3. Avec deux rencontres face à la France et une autre face au Danemark au programme, l’optimisme n’était clairement pas de mise dans l’équipe des vice-champions du monde. Et pourtant, la formation au damier va se relever, et de bien belle manière, même. Après un partage arraché face aux Bleus, la Croatie a signé deux victoires étriquées mais significatives au Danemark et en France.

Victorieuse pour la première fois de son histoire face à nos voisins, la Croatie a prouvé qu’il faudrait compter sur elle au Qatar. Avec un milieu de terrain, certes assez âgé, qui a éclaboussé de sa classe et le rajeunissement de sa charnière centrale, les voyants sont au vert pour le sélectionneur Zlatko Dalic : "Après la défaite 3-0 contre l’Autriche, peu d’équipes auraient eu les ressources pour revenir au classement. Seules celles qui ont de l’orgueil et du caractère peuvent le faire. J’étais un peu négatif au début sur cette Ligue des nations, mais ce soir, je suis positif. C’est sans doute l’une de mes plus belles victoires."