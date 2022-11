Grève nationale: "Nous ne sommes pas des casseurs d’entreprises", martèle Myriam Delmée du SETCa

Les syndicats ont appelé à une mobilisation ce mercredi à travers la Belgique. Interrogée sur La Première, Myriam Delmée (présidente du SETCa) prédit un automne et même un hiver social chauds : "Dès lors qu’on coupe le chauffage partout parce qu’on ne sait plus payer la facture, le reste devient chaud. On verra quelle sera l’attitude du gouvernement et des employeurs à la suite du mouvement d’aujourd’hui, et s’il le faut on durcira le ton".

Le SETCa regrette qu’il n’y ait toujours pas de solution européenne à la crise de l’énergie. D’autres pays européens ont pris des mesures de "bouclier énergétique" et l’indexation automatique des salaires pratiquée en Belgique n’est qu’un "rattrapage a posteriori d’argent qu’on a dû exposer de manière bien plus importante" que dans les autres pays. "Pour les plus petits revenus, l’index ne suffit pas. C’est pour cela qu’il faut des augmentations de salaire durables, pas une prime 'one shot'".