Grève nationale : le mouvement suivi par une très large majorité des chauffeurs du TEC Charleroi

Très peu de bus du TEC carolo ont pris la route, ce matin. Au dépôt Genson, à Montignies-sur-Sambre, à 7h30, seulement 5 chauffeurs s’étaient mis au volant de leur bus. Un jour ordinaire, ce sont déjà une centaine de véhicules qui circulent sur le réseau.

Sur le terrain, pourtant, pas de piquet devant le dépôt Genson. Les grilles sont ouvertes et aucun syndicaliste n’est là pour empêcher les chauffeurs qui le souhaitent de prendre la route. "Nous avons décidé de laisser le choix à chacun, nous explique Patrick Hembise, délégué principal CGSP au dépôt Genson. Mais dans la conjoncture actuelle, on peut difficilement dire à un agent "aujourd’hui tu ne travailles pas, tu te mets en grève et tu vas perdre de l’argent" alors que précisément l’action vise une amélioration du pouvoir d’achat". Mais on peut donc parler d’un mouvement très largement suivi par les chauffeurs.

Mais si rien n’est imposé aux conducteurs de bus, les usagers du TEC, eux, vont être contraints de trouver une solution, faute de transports en commun. "Le préavis a été déposé il y a plus d’un mois, tempère Patrick Hembise. L’action d’aujourd’hui a été annoncée depuis longtemps, donc les gens étaient au courant. On sait que ça va engendrer des difficultés pour certaines personnes mais le combat, il est là aussi pour elles. Parce que les services publics doivent rester des services publics corrects et ce n’est plus le cas à l’heure actuelle. Au TEC, on est en manque de chauffeurs, on est en manque de bus. Donc on se bat aussi pour ces personnes qui restent sur le trottoir aujourd’hui".

À 6h40, la direction du TEC carolo, via sa porte-parole, confirmait que très peu de services étaient actifs. Elle évoquait toutefois 44% des lignes assurées. Un chiffre qui ne correspond pas à la situation observée dans les dépôts desquels les bus et métros sont sortis au compte-goutte.

Si vous comptiez sur le TEC pour vous déplacer aujourd’hui, sachez que la liste des lignes perturbées est disponible sur le site du TEC, www.letec.be. Vous pourrez également, en cas de besoin, y télécharger une attestation pour votre école ou votre employeur.