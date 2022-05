Grève nationale du secteur public : les services de Bruxelles-Propreté fortement perturbés

Les services de Bruxelles-Propreté sont fortement perturbés mardi en raison de la grève nationale du secteur public. Le ramassage des poubelles n'est que partiellement assuré dans la plupart des communes bruxelloises. Les recyparcs sont en revanche majoritairement ouverts.

Concrètement, le ramassage des sacs blanc est a moitié assuré dans les communes d'Anderlecht, de Berchem-Sainte-Agathe, de Woluwe-Saint-Pierre et à Schaarbeek, dans les rues mitoyennes à Woluwe-Saint-Lambert.

Il est mieux effectué à Bruxelles Haren avec seulement 20% de sacs non collectés, à Molenbeek (30%) et à Woluwe-Saint-Lambert (40%). Evere, Ganshoren et Jette sont en revanche très touchées par la grève avec respectivement 80, 70 et 60% de sacs non collectés.

À Etterbeek et Auderghem, les poubelles ne sont pas du tout ramassées dans les rues mitoyennes à Woluwe-Saint-Pierre. En ce qui concerne les sacs bleus, le ramassage est encore plus perturbé et atteint les 90% de sacs non collectés dans toutes les communes sauf à Anderlecht où il avoisine les 70%. Les enlèvements d'encombrants ont en revanche tous été effectués et les recyparcs sont ouverts à l'exception notable de celui de Woluwe-Saint-Pierre Bruxelles-Propreté invite les riverains dont les poubelles n'auraient pas été ramassées à rentrer leurs déchets jusqu'à la collecte suivante.