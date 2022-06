Grève nationale du 20 juin : les épreuves certificatives et examens sont maintenus, quid si vous arrivez en retard ou pas du tout ?

Les syndicats du pays ont appelé à une nouvelle journée d’action nationale en faveur du pouvoir d’achat lundi prochain, le 20 juin. De fortes perturbations sont attendues dans les transports en commun (trains, bus, métros et trams).

Malgré tout, les examens et les épreuves certificatives (CEB et CE1D) sont maintenus, et l’étudiant doit tout faire pour venir à l’école. Pour les épreuves externes, ces dates sont même fixées par un décret. On ne peut pas changer la date comme ça, facilement.

Les parents et les élèves devront donc prendre leurs dispositions pour arriver à l’école et passer l’examen.

Quid si un élève ne parvient pas à rejoindre l’école ?

Il faudra justifier à l’école la raison de cette absence à l’examen. Le TEC, la Stib et la SNCB mettront en ligne, dès lundi matin, sur leur site internet, des attestations de perturbations à présenter à l’école.

Si par contre, un élève arrive en retard à l’épreuve, chaque école aura ses propres règles. Elles ont normalement déjà été communiquées à tous les élèves et parents.

De notre côté, nous avons contacté de nombreuses écoles, partout en Fédération Wallonie-Bruxelles, et on nous indique qu’il y aura de la souplesse pour les retards.

Quelles conséquences pour l’élève ?

Dans tous les cas, le conseil de classe est toujours souverain et en délibération, les professeurs et directions tiendront compte de la manifestation de lundi. Ils tiendront aussi surtout compte des bulletins et du travail fourni tout au long de l’année scolaire.

De son côté, la Fédération Wallonie-Bruxelles Enseignement a publié une circulaire précisant les modalités concernant les épreuves certificatives.