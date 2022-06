Національний страйк: очікуються нові зриви | Grève nationale: des nouvelles perturbations attendues

Не забувайте про страйк 31 травня. Загальнонаціональний страйк уповільнює роботу громадського транспорту по всій країні. Це може повторитися цього понеділка, 20 червня. Різниця в тому, що цього разу в ньому могли брати участь як державні, так і приватні служби. Профспілки знову мобілізуються, щоб вимагати підвищення зарплат і купівельної спроможності.

У Брюсселі столична служба громадського транспорту STIB/MIVB оголошує про серйозні перебої в мережі з понеділка о 6 ранку. Краще організуватися інакше. Також можуть постраждати послуги громадського транспорту Валлонії (TEC), фламандського (De Lijn), а також поїзди SNCB. Це спровокує складнощі студентам. В цю пору року вони мають скласти іспити, і вони повинні бути присутніми незважаючи ні на що. Тому школи закликають батьків подбати про це, оскільки будуть проходити іспити. У разі надзвичайної необхідності, якщо, незважаючи на всю їхню добру волю, учень не зможе вступити до школи, рішення буде прийнято відповідно до кількох умов, встановлених Федерацією Валлонія-Брюссель.

Аеропорти також дуже постраждають від цієї події. Значна частина співробітників G4S, які забезпечують безпеку в аеропорту, заявили, що візьмуть участь у переміщеннях. Аеропорт радить пасажирам, які вилітають із рейсом у понеділок, 20 червня, перенести рейс авіакомпанією на іншу дату. Багато рейсів буде перенесено або навіть скасовано. Якщо можливо, аеропорт радить мандрівникам, які залишаються на рейсі, обходитися ручним багажем.

Проблема страйку є в законі 1996 року. Цей закон блокує підвищення заробітної плати та не дозволяє профспілкам вести переговори. Хоча прибутки підприємств продовжують зростати, доходи працівників зросли лише на 0,4%. Нагадаємо, страйк – це рух повстання працівників. Ці працівники припиняють роботу на певний термін, щоб протестувати проти своїх умов праці. У Бельгії робітники мають право відмовитися від роботи, щоб тиснути на боса. Цього вівторка представники трудящихся хочуть вимагати збільшення купівельної спроможності, інвестицій та посилення пенсій. Щоб захищати працівників і представляти їх у компанії, існують профспілки. У Бельгії є три основні профспілки: CGSLB (ліберали), CSC (християни) і FGTB (соціалісти).

Vous vous souvenez peut-être des manifestations du 31 mai. Une grève nationale avait ralenti les transports en commun du pays. Eh bien ça risque de se reproduire ce lundi 20 juin. La différence, c'est que cette fois, tant les services publics que privés pourraient y prendre part. Les syndicats se mobilisent à nouveau pour réclamer une hausse des salaires et du pouvoir d'achat.

A Bruxelles, la STIB/MIVB, le service des transports en commun de la capitale, annonce des fortes perturbations sur tout le réseau dès lundi 6h du matin. Mieux vaut donc s'organiser autrement. Les services de transports en commun wallon (TEC), flamand (De Lijn) ainsi que les trains de la SNCB pourraient être aussi touchés. La difficulté dans tout le pays concerne aussi les adolescents. En effet, à cette période de l'année, ils ont des examens à présenter et se doivent d'être présents quoiqu'il arrive. Les écoles insistent donc auprès des parents afin de prendre des dispositions, car les examens auront lieu. En cas d'extrême urgence, si malgré toute sa bonne volonté l'étudiant n'arrive pas à rejoindre l'école, une décision sera prise en fonction de quelques modalités imposées par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les aéroports seront aussi très touchés par cette manifestation. Une grande partie du personnel de G4S, qui assurent la sécurité au sein de l'aéroport, a annoncé prendre part aux mouvements. L'aéroport conseille aux passagers en partance ayant un vol le lundi 20 juin de reporter leur vol auprès de leur compagnie aérienne à une autre date. De nombreux vols seront reprogrammés, voire annulés. Si possible, l'aéroport conseille aux voyageurs qui maintiennent leur vol de se contenter d'un bagage à main.

C'est une loi de 1996 qui pose problème. Cette loi bloque l'augmentation salariale et empêche les syndicats toute négociation. Alors que les bénéfices des entreprises ne cessent de grimper, les revenus des salariés n'augmentent que de 0,4%. Pour rappel, une grève est un mouvement de révolte des salariés. Ces salariés arrêtent de travailler pendant une durée déterminée afin de protester contre leurs conditions de travail. En Belgique, les travailleurs ont le droit de refuser de travailler pour exercer une pression sur le patron. Ce mardi, les représentants des travailleurs veulent réclamer plus de pouvoir d'achat, d'investissements et le renforcement des pensions. Pour défendre les salariés et les représenter dans l’entreprise, il existe des syndicats. Il existe trois grands syndicats en Belgique : la CGSLB (libéraux), CSC (chrétiens) et FGTB (socialistes).