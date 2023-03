Grève : les services publics au ralenti en région liégeoise

Un rassemblement en front commun FGTB-CSC a eu lieu derrière l'Hôtel de Ville de Liège. Parmi la trentaine de grévistes, un manifestant constate "quand on voit la mobilisation aujourd'hui, on comprend que le malaise est grand".

Devant l'hôpital du Valdor dans le quartier d'Amercoeur, des infirmières tiennent un piquet de grève. Certaines témoignent : "On ne peut pas aider les patients comme on souhaiterait. Par manque de personnel on va finir par fermer des salles. On en demande toujours plus avec toujours moins. On est de plus en plus enclin à faire des erreurs. On craint la privatisation du secteur".

Cette journée de grève conclut une semaine de mobilisation menées dans les services publics en Wallonie.