Grève générale, manifestations, assemblées du personnel ce 9 novembre: semaine sociale sous haute tension

Le retour des vacances de Toussaint sera rude sur le plan social et politique, avec en point d’orgue la grève générale et plusieurs actions, ce mercredi 9 novembre, appuyées par les trois syndicats du pays (CSC, FGTB, CGSLB).

Cette mobilisation exceptionnelle entend relayer les inquiétudes des travailleurs face à l’inflation galopante, des prix de l’énergie qui flambent et des salaires irrémédiablement bloqués au-delà de la simple indexation. Le pays risque de se retrouver pratiquement à l’arrêt.

Différentes actions sont envisagées : grèves, arrêts de travail, assemblées du personnel, manifestations, etc., toucheront tous les secteurs d’activité. Patrons et syndicats se voient pourtant dès ce lundi. Le gouvernement fédéral, quant à lui, attend, divisé entre ses partenaires.

Revendications

L’inquiétude grandit dans la population, notamment face à la hausse vertigineuse des prix de l’énergie. Travailleurs mais aussi indépendants ou entreprises craignent les prochains mois.

Dans ce contexte, les syndicats demandent essentiellement que l’on bloque les prix de l’électricité et du gaz, que le tarif social de l’énergie soit étendu aux revenus moyens et faibles et qu’il soit accordé automatiquement, que l’indemnisation des trajets domicile-lieu de travail et des déplacements professionnels soit améliorée, que les barèmes fiscaux soient indexés ou encore que dans les secteurs qui le peuvent, on puisse négocier de véritables hausses de salaire et sortir du carcan de loi de 1996 qui encadre les augmentations de salaire.

Négociations

Avant cela, le patronat et les syndicats se retrouvent ce lundi après-midi. Au programme : la norme salariale pour les deux ans qui viennent et l’enveloppe bien-être.

On le sait, la hausse des salaires (au-delà de l’indexation) pour les deux prochaines est fixée à… 0,0%. Inacceptable pour les syndicats, surtout dans ce contexte de flambée de prix et de bénéfices record dans certains secteurs d’activité.

Côté patronal, sur base du rapport du Conseil Central de l’Economie, il n’y a pas de marge au-delà de l’indexation, qui va faire mal à bon nombre d’entreprises.

Toutefois, tout n’est pas bloqué pour autant. Dans certains secteurs qui se portent bien, l’idée d’une prime ou d’un chèque circule.

Pierre-Frédéric Nyst, président de l’UCM (Union des Classes Moyennes) constate : "Au sein des secteurs, il y a assez bien de disparités, et donc je voudrais parler d’entreprises uniquement et que in fine, c’est le chef d’entreprise qui doit avoir le dernier mot sur ce qui est possible dans son entreprise". Côté patronal, on entend donc cibler les éventuelles hausses salariales.

Autre pierre d’achoppement : la répartition de l’enveloppe bien-être. Là, un accord paraît possible entre patrons et syndicats, même si du côté des entreprises, on reste tenté de lier ce dossier avec l’acceptation par les syndicats d’un blocage des salaires. Difficile à 48 heures d’une grève générale sur ce sujet ! Le gouvernement, qui veut éviter des dissensions en son sein sur ces dossiers, pousse les interlocuteurs sociaux à un accord.

Quelles perturbations lors de la grève du 9 novembre?

La grève du 9 novembre va provoquer d’importantes perturbations, d’autant que l’on s’attend généralement à une forte mobilisation, comme lors de l’action du 21 septembre dernier.

Il n’y aura pas de défilé à proprement parler mais bien des arrêts de travail et des blocages.