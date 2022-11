Grève générale en région liégeoise : zonings bloqués, entreprises et grands magasins fermés, bus à l’arrêt, la mobilisation sera forte ce mercredi

Pas de bus, peu de trains, des entreprises et des services publics à l’arrêt. C’est journée de grève nationale et interprofessionnelle ce mercredi. Et comme les feuilles mortes en cette saison, les motifs de mécontentement se ramassent à la pelle.

Explosion des coûts de l’énergie, du prix des carburants, blocage des salaires entre autres, que ce soit dans le secteur public ou dans le privé, la mobilisation est particulièrement forte.

Administrations locales, ministères, poste, recyparcs, collecte des déchets, enseignement tous les secteurs sont touchés par la grève.

Les centres commerciaux comme Médiacité, Belle Ile ou encore Crescend’eau à Verviers seront fermés. Beaucoup de grands magasins également.



Les délégués dans les entreprises sont de plus en plus confrontés à la détresse des travailleurs : " certains en temps partiel me disent qu’ils prennent leur douche ici à l’entreprise pour économiser", "même des travailleurs qui travaillent en feu continu, en pauses et même le week-end ne s’en sortent pas. Ils se demandent à quoi ça sert encore de travailler", "chez nous, c’est le sujet de conversation au quotidien, certains ont vu leurs factures d’énergie multiplier par 3, 4 et même 5. J’ai des appels à l’aide tout le temps, on réfléchit à comment aider dans l’urgence", "dans la grande distribution, il y a beaucoup de temps partiels avec un salaire net de 1450 avec un loyer de 650 et des charges de plus de 600 euros. Des familles monoparentales qui ne s’en sortent pas".

Chez Fedex, la grève a commencé ce mardi à 18 heures Des piquets bloqueront les accès à certaines entreprises comme les sites d’Arcelor, AB INBEV, Skechers, CooperVision, le shopping d’Hognoul ou encore Prayon. D’autres barrages seront établis aux zonings des Hauts-Sarts, de Grâce-Hollogne, des Plénesses ou encore d’Eupen.