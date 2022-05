Le mardi 31 mai, le réseau TEC risque d'être perturbé, en raison d’une grève générale. Si possible, anticipez vos déplacements et trouvez une alternative de transport. Des informations plus précises sur les parcours supprimés seront disponibles et mises à jour durant la journée du 31 mai.

Comme les syndicats mènent également cette action dans les services publics, il risque d'y avoir des embarras de circulation supplémentaires ce mardi.