Grève générale du 9 novembre: étranglés par le coût de l'énergie, les commerçants soutiennent aussi l'action

Ce mercredi, ce sera un jour de grève générale, mais également un jour de manifestation à Bruxelles.

Les syndicats appellent évidemment à y participer, mais -et c'est suffisamment rare pour être mentionné-, les commerçants et les indépendants affirment eux aussi soutenir le mouvement.

"Fermer un jour pour sauver la vie de votre commerce", c'est le slogan lancé par l'association "le Commerce Liégeois", qui sera partie prenante dans le cadre de cette action nationale centrée sur le coût de l'énergie.

Cette crise va nous achever

La manifestation se déroulera place du Luxembourg, devant le Parlement Européen. Un lieu évident pour Jean-Luc Vasseur, président du commerce liégeois, et patron de la Danish Taverne: "C'est au Parlement Européen qu'on doit se faire entendre. Concernant l'énergie, c'est là où les décisions se prennent. Il faut qu'ils se rendent compte qu'on doit avoir un tarif correct de manière à pouvoir avoir une vision sur notre avenir" explique le commerçant. "Pour l'instant, on est à peu près à 6000 euros. On devrait vaciller entre 18.000 et 24.000 euros. Surtout que nos fournisseurs viennent nous demander quatre mois de garanties sur leurs comptes de manière à pouvoir se faire livrer en énergie. C'est aberrant, ce n'est pas possible. Là, on serait obligé de se séparer de personnel, du coup, on ne pourrait pas avoir la même rentabilité, ou on irait droit dans le mur. C'est une crise de plus. C'est une crise qui va quasi nous achever. Il est rare qu'une manifestation d'indépendants alliés à des employés et à des ouvriers soit portée comme cela. C'est très important de pouvoir se faire entendre ensemble, et je pense qu'ensemble, on arrivera à faire changer les choses."

On a l'impression de ne pas être soutenus ni aidés

Sébastien Fedrigo est également commerçant. Il est lui aussi sensible à cet appel à la grève. Lui a un peu joué de malchance: il a ouvert son commerce d'impressions textiles juste avant le deuxième confinement.. et juste devant les travaux du tram. Aujourd'hui, ce sont ses factures d'énergie qui explosent. Voilà pourquoi il participera à la manifestation demain dans les rues de Bruxelles: "Les acomptes d'électricité et de gaz ont augmenté deux fois cette année. Ma facture est multipliée par trois à l'heure actuelle. Même certains de nos fournisseurs doivent arrêter. Soit on doit augmenter nous aussi tous nos prix, mais ça devient compliqué pour nos clients. Ou alors, on risque d'aller droit dans le mur. On a l'impression de ne pas du tout être soutenus ni aidés. Quand on sait le nombre d'heures et d'investissement qu'il y a derrière, je n'ai pas plus qu'un vendeur qui fait un 38 heures dans un magasin" confie-t-il.

Il faut que ça bouge

Marie Lambert, elle, est la patronne de l'Oliphant, un commerce de jouets au centre-ville. Elle sera également présente à Bruxelles demain: "Je suis en train de changer tout ce qui lampes, luminaires, etc., et je dois faire un emprunt pour ça. Si je ne fais rien, je sais que ma facture d'énergie va augmenter à la fin de mon contrat fixe qui va augmenter. Ça va passer à du fois six. C'est tout simplement impayable. A ce niveau-là, je ferme la boutique. Il faut qu'il se passe quelque chose, qu'on ait de l'aide de l'Europe justement, que quelque chose bouge."