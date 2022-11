Grève générale du 9 novembre: à quoi faut-il s'attendre dans les écoles liégeoises?

Dans les écoles liégeoises, le mouvement de grève générale sera visiblement suivi différemment selon les réseaux et selon les communes. Pour l'arrondissement de Liège, la CGSP enseignement évoque par exemple "une bonne mobilisation" de ses militants.

Les écoles du réseau officiel fortement perturbées

Il y aura en effet de fortes perturbations dans les écoles du réseau officiel. Même si des garderies sont prévues partout dans le fondamental. C'est le cas par exemple à Liège pour 6 écoles communales qui seront fermées sur les 55 implantations que compte la commune. Les directions ont demandé toutefois aux parents de garder, dans la mesure du possible, leurs enfants à la maison.

A Seraing, par contre, la commune annonce que la plupart de ses 30 établissements scolaires seront fermés. Trois centres de garderie ont été mis en place pour accueillir quand même les enfants, à Ougrée, Jemeppe et Seraing. Luc Toussaint secrétaire régional de la CGSP enseignement explique en quoi les jeunes profs sont directement concernés par le mouvement de grève: "Dans l'enseignement, lorsqu'on commence, on est parfois amené à effectuer pas mal de déplacements, on n'a pas toujours la possibilité de trouver une place dans une école qui est à côté de chez soi. Et donc, il arrive, surtout quand on est enseignant-débutant, que l'on soit amené à travailler dans deux, trois parfois quatre écoles, avec des déplacements en milieu de journée, et ces déplacements-là ne sont pas financés par l'employeur. Ces déplacements peuvent entrainer des coûts qui atteignent jusqu'à 10, parfois 15, voire 20% du traitement de l'enseignant".

Peu d'établissements à l'arrêt dans le réseau libre

De son côté, la CSC parle de perturbations, mais le syndicat ne prévoit aucun piquet de grève. Peu d'écoles seront a priori complètement à l'arrêt dans le réseau libre. On parle de 3 ou 4 établissements fermés, dont le collège Saint-Lambert à Herstal. Mais en général, le syndicat annonce plutôt une dizaine de grévistes par école. Au collège Saint-Louis à Liège par exemple, la directrice Anne-Françoise Foccroule a fait ses comptes: "Actuellement, nous avons une dizaine de pourcents des membres du personnel qui se sont déclarés en grève. Peut-être que dans la journée, nous en aurons davantage. Nous avons pu anticiper, en prévenant les élèves, d'arriver par exemple un peu plus tard si le professeur de la première heure nous avait déjà signalé qu'il serait en grève. Ça veut dire que, bien entendu, les cours sont assurés, et, s'il n'y a pas un cours, nous prenons en charge une surveillance des élèves."

Du côté du Pouvoir Organisateur, on ne s'attend pas à ce que la grève soit fort suivie dans le réseau libre. Enfin, le réseau d'enseignement provincial n'annonce pas non plus d'importantes perturbations.

Situation calme dans les écoles de Verviers et Huy

Enfin sachez qu'à Verviers, tous les enfants seront pris en charge car selon la ville, aucun établissement ne ferme. c'est le cas aussi à Huy où la situation s'annonce calme dans les écoles qui devraient fonctionner normalement.