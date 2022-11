Grève générale ce mercredi 9 novembre : transports en commun, hôpitaux, supermarchés… Voici les perturbations attendues

Du côté de l’aéroport de Zaventem, les compagnies aériennes ont annulé préventivement 55% des vols prévus à l’arrivée ou au départ de Brussels Airport. Au total, un peu plus de 200 vols sont concernés.

A l’heure actuelle, on ignore combien de passagers seront affectés par ces annulations, précise l’aéroport. Les passagers concernés ont été contactés par leurs compagnies aériennes. L’aéroport invite également les voyageurs à ne voyager qu’avec des bagages à main dans la mesure du possible, étant donné que le personnel sera en effectif réduit sur certains postes (manutention, contrôle).

L’aéroport de Charleroi prévoit aussi de fortes perturbations mais ne donne pas plus d’informations sur le nombre de vols annulés.

L’aéroport recommande aux voyageurs de se présenter au moins 3 heures avant la fermeture de la porte d’embarquement et uniquement avec des bagages à main lorsque cela est possible. Il est probable que certains vols soient reprogrammés afin d’éviter une situation chaotique, annonce l’aéroport. Celui-ci recommande aux passagers de vérifier le statut de leur vol auprès de leur compagnie aérienne et de vérifier en temps réel la page "vol du jour".