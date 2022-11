Grève générale ce mercredi 9 novembre : le mouvement social menace de paralyser complètement le port d'Anvers-Bruges

Le mouvement de grève générale risque de paralyser complètement le port d'Anvers-Bruges mercredi. Les deux plus grands terminaux à conteneurs (MPET PSA et DP World) fermeront à coup sûr. Par conséquent, d'autres acteurs logistiques qui dépendent de ces terminaux, se verront également contraints de suspendre leur activité.

"L'impact sur le port sera plus important que lors des précédentes grèves nationales", prédit Stephan Vanfraechem, directeur de la fédération des employeurs Alfaport Voka. "La semaine dernière, les syndicats ont appelé les travailleurs portuaires à débrayer en masse mercredi. Et sans travailleurs, les terminaux ne peuvent pas fonctionner".

Du côté de l'Agence des services maritimes et de la côte (MDK) (MDK), on n'ignore quel impact aura la grève sur le personnel et les services de navigation.