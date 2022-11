Grève générale ce 9 novembre : piquets, actions multiples, transports publics fortement perturbés... Suivez notre direct

Pas de bus à Charleroi, 1 sur 5 à Liège: les perturbations annoncées se confirment ce matin. Une ligne de métro (la 1) en fonction à Bruxelles (les détails dans le direct ci-dessous).

De nombreux piquets, filtrants ou non, sont en place dans plusieurs zonings : à Marche, à Herstal, à Feluy, à Aubel.

Tout se passe dans le calme.

Le pays va tourner au ralenti ce mercredi 9 novembre. En cause, l’appel des syndicats socialiste et chrétien à une grève générale. Le syndicat libéral n’appelle pas ses militants à la grève, mais participera çà et là aux actions menées dans les entreprises.

Face à une situation sociale jugée très préoccupante, les deux principales organisations syndicales mobilisent leurs membres pour appeler notamment à un plafonnement des prix de l’énergie et contre la norme salariale. Des commerçants et des indépendants ont également annoncé leur participation.

Parmi les autres thèmes que les syndicats veulent rappeler au bon souvenir du gouvernement, on trouve aussi l’augmentation des allocations sociales, la taxation de tous les surprofits (et pas seulement ceux des entreprises du secteur de l’énergie), une meilleure indemnisation des trajets domicile-travail etc.

Dans les aéroports : Brussels Airport a préventivement annulé 55% de ses vols et tous les vols au départ de Charleroi sont annulés. La compagnie aérienne TUI fly a déplacé ses vols vers Cologne et Maastricht.

