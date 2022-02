Grève et manifestation ce jeudi à Bruxelles : profs au bord de la crise de nerfs

Et qu’on ne lui parle pas du budget étriqué de la Fédération Wallonie-Bruxelles car il rétorque : " Je peux l’entendre mais… que l’on se consacre à l’essentiel alors c’est-à-dire à de bonnes conditions d’apprentissage. Et arrêtons les effets d’annonce. Qu’il y ait des annonces le dimanche soir et que le personnel de l’école l’apprenne en même temps que la presse ça ne doit pas arriver".

"L’école est un endroit à préserver. Un monde meilleur, ça ne s’invente pas, ça se cultive et on est sous pression tout le temps", explique avec force conviction François Papia, professeur de français et d’italien de 5e et 6e au CES Saint-Vincent à Soignies et par ailleurs délégué à la CSC enseignement. "Avec la pandémie, la société a été fragilisée et l’école livrée à elle-même. J’ai quatre enfants et j’ai aussi vu ça avec eux."