Grève du TEC Charleroi : les dépôts sont toujours bloqués ce mardi, des perturbations au moins jusqu'à mercredi

La direction du TEC déplore cette situation privant ses clients d’un service essentiel. Mais elle est impuissante. D’une part parce qu’elle n’a aucun levier d’action par rapport à la revendication de ses employés relative aux coûts de l’énergie. D’autre part parce que l’initiative de ce mouvement n’est pas syndicale.

Stéphane Thierry, le porte-parole du TEC l’explique : "Tout d’abord, ce n’est pas un conflit TEC. Nous ne sommes pas compétents pour régler les problèmes. Deuxièmement, c’est une action qui ne respecte pas les conventions que nous avons signées avec les syndicats en cas de conflit. Troisièmement, ils renforcent les difficultés : les grévistes ne seront pas payés. Leurs collègues qui le voudraient mais qu’ils empêchent de travailler ne seront pas payés. Et le plus important, les clients du TEC, ceux qui ont besoin des transports en commun pour aller travailler et ne le pourront pas ne seront pas payés non plus".

Ces derniers arguments avaient permis au directeur du TEC Charleroi de faire reprendre le travail au sein des dépôts de Jumet et d’Anderlues, vendredi. Un effet de courte durée.