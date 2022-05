Grève du service public : l’inquiétude concerne aussi le personnel des hôpitaux, par exemple à Mons

Parmi les manifestants descendus dans la rue à Mons, les travailleurs de l’hôpital Ambroise Paré faisaient part de leurs inquiétudes. Leur établissement est appelé à fusionner, au sein d’un grand groupe hospitalier, avec d’autres hôpitaux, tels ceux du groupe privé Jolimont. Pour les travailleurs montois, la crainte est grande.

"L’hôpital public va disparaître au fur et à mesure", explique Anne-Sophie, ergothérapeute. "Pour l’instant, la direction nous garantit que les travailleurs maintiennent leurs droits acquis et le statut des nominations du secteur public. Cela va quand même être des travailleurs qui vont être en extinction et qui vont être remplacés par des travailleurs du privé", poursuit-elle, inquiète. Elle craint ainsi que dans l’hôpital, cela devienne, "de pire en pire", parce que "les gens vont travailler dans des conditions de plus en plus difficiles". Et de s’inquiéter, en cas de privatisation, d’avoir d’autres conditions de travail, de perdre des possibilités d’aménagement de fin de carrière, de nomination.

"On n’est pas contre le fait qu’il faille mutualiser les forces au niveau médical, parce qu’il faut une offre de soins de qualité", réagit Pauline, logopède à Ambroise Paré. "Ce qu’on craint, c’est la fusion. Elle n’est pas nécessaire", ajoute-t-elle. Des craintes sont aussi présentes pour la prise en charge des patients. "Les frais, en termes de prise en charge des soins de santé ne font plus être aussi accessibles au tout-venant", poursuit Anne-Sophie, l’ergothérapeute,