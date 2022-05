Grève du secteur public : les services de bpost perturbés, principalement en Wallonie

La journée d'action nationale risque d'avoir encore des conséquences mercredi, alors qu'il y a "une volonté claire d'agir dans les centres de tri", a souligné la porte-parole. "Toutes les lettres et tous les colis n'arriveront donc pas dans les bureaux de distribution. La livraison de courrier et de colis pourra encore être impactée les prochains jours, même si nous essayons de limiter cela autant que possible." Ce sont les régions de Liège et de Charleroi qui risquent d'être les plus touchées.