Grève du secteur public : le trafic des ferries est également perturbé

La circulation des ferries est interrompue depuis mardi matin en raison des actions syndicales menées en front commun à l'occasion de la grève générale dans les services publics, a rapporté l'Agence flamande des services maritimes et côtiers.

Le trafic de ferries est paralysé à Ostende. "Il était censé redémarrer à 10h30, mais on ne sait pas encore si cela sera possible", a déclaré Francis Verreth de l'Agence des services maritimes et côtiers. "Le service de ferries à Anvers - entre Linkeroever et het Steen - fonctionnera jusqu'à 15h00 aujourd'hui, mais pas après."