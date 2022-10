Grève du rail : le réseau ferroviaire des provinces de Namur et Luxembourg à l’arrêt dès ce soir

La circulation des trains sera fort perturbée dès 22 heures ce mardi 4 octobre jusqu’à 22 heures le lendemain.

Aucun train ne roulera dans les provinces de Namur et de Luxembourg. La grève n’y est pas forcément plus suivie qu’ailleurs, mais " pour faire rouler un train, nous explique Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB, il faut impérativement un conducteur, des accompagnateurs de train et du personnel de signalisation ". Dans les provinces de Namur et de Luxembourg, les cabines de signalisation d’Infrabel, nécessaires à la circulation des trains en toute sécurité, resteront fermées car il manque du personnel pour les faire fonctionner.

Dans les autres provinces, environ un train sur quatre devrait rouler (2 trains IC sur 5 et 1 train S/L sur 4, les trains P ne rouleront quasi pas). La SNCB conseille aux voyageurs qui devront malgré tout prendre le train ce mercredi matin, de se rendre sur l’application qu’ils consultent habituellement (ou le site web de la SNCB) pour y planifier leur trajet. Elle a été mise à jour en fonction des perturbations prévues.