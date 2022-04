Grève du personnel Ryanair aux aéroports de Charleroi et Zaventem du 22 au 24 avril

Les membres du personnel de cabine de Ryanair travaillant aux aéroports de Zaventem et de Charleroi mèneront une grève de trois jours la semaine prochaine, du vendredi 22 au dimanche 24 avril inclus, annoncent vendredi les syndicats chrétiens francophone CNE et flamand ACV Puls. Une action motivée par des négociations autour d'une nouvelle convention collective de travail (CCT) sur les salaires et les primes du personnel de cabine qui n'ont pas encore abouti à un accord. Une dernière tentative de médiation entre les représentants du personnel et la direction de la compagnie irlandaise à bas coûts organisée vendredi n'a pas permis d'aboutir aux solutions espérées.

Le transporteur emploie environ 650 personnes en Belgique, dont quelque 400 stewards et hôtesses, mais n'y dispose pas d'un département RH, dénonce le syndicat. Depuis trois ans, "Ryanair reconnaît qu'elle est soumise à la législation belge mais refuse d'investir dans une politique du personnel. Les fiches de salaire sont erronées, les salaires ne sont pas payés correctement, les documents sociaux ne sont pas en ordre, etc. Cela crée une source permanente de problèmes pour le personnel en Belgique", dénonce Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE.

Des futures mères sans salaire

"Certains membres du personnel qui ne sont plus autorisés à prendre l'avion, en raison d'une grossesse par exemple, sont sans salaire/avantages sociaux depuis des mois", illustre son homologue flamand Hans Elsen, de l'ACV Puls. "Ryanair n'a aucun respect pour le bien-être de son personnel. Il est honteux qu'une si grande entreprise continue à s'en tirer en ignorant les droits fondamentaux des travailleurs en Belgique."

"Tous les jours, tout le temps, le personnel nous rapporte des infractions de la part de Ryanair qui ne respecte pas les règles. Ca épuise le personnel", appuie Didier Lebbe, qui assure que tous les moyens de négociation ont été utilisés.

En 2018, les syndicats avaient obtenu, en plus de la reconnaissance par la compagnie de la législation belge sur le travail, la mise en place d'un DRH connaissant le droit local. Celui-ci a bel et bien été engagé mais n'est plus en fonction aujourd'hui.

Une ancienne - et première en Belgique - convention collective de travail pour le personnel de cabine, conclue au printemps 2019, a expiré à la fin du mois de mars. Cette CCT prévoyait notamment un revenu mensuel fixe, quel que soit le nombre de vols effectués par les hôtesses et les stewards.

Les syndicats chrétiens dénoncent également que 75% du personnel de cabine perçoit le salaire minimum du secteur, et ce alors qu'ils travaillent les jours fériés et les week-ends, tôt et tard. "Tout cela pour un montant brut dérisoire de 2.000 euros. Bien que Ryanair ait une marge bénéficiaire de 30% à Charleroi, la plus grande base de Belgique, et qu'elle s'attende à réaliser un bénéfice d'un milliard d'euros cette année, il n'y a aucune marge pour une amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs", fustigent CNE et ACV Puls. Pour ces organisations, le mécanisme d'indexation de ces "bas salaires" ne couvre pas l'augmentation du coût de la vie.