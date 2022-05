Grève du 31 mai : voici à quoi il faut s’attendre en province de Luxembourg

En province de Luxembourg, la journée de grève sera également suivie. Selon les syndicats, des mobilisations sont prévues un peu partout. Voici les points forts de cette journée.

Selon les différents syndicats, des mouvements de grève auront lieu au CPAS de Florenville, au sein des bâtiments de la province du Luxembourg, mais aussi à la commune de Virton où un piquet de grève aura lieu, dès 6h30, au service des travaux.

Un rassemblement plus général est programmé à 11h00 au square Albert à Arlon (en face de l’église Saint Martin). Vers 11h30, une délégation de 12 personnes (6 CSC et 6 CGSP) se rendra chez le Gouverneur, Olivier Schmitz, pour exposer leurs revendications. Lesquelles ? Principalement en ce qui concerne la problématique des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, car en province de Luxembourg, les transports hors voiture sont compliqués qu’ailleurs. Autre point d’attention : la disparition des services publics dans la province. Les délégués interpelleront le gouverneur pour qu’il fasse le relais de leurs revendications aux niveaux fédéral et régional.