Grève du 20 juin : des perturbations attendues pour les examens en secondaire

Les écoles sont donc nombreuses à avoir anticipé le problème. C’est le cas de l’école des frères de Tournai (Institut Notre-Dame). La directrice a dû envoyer un message aux parents et aux élèves pour les informer de cette grève : “Je leur ai demandé de prendre leur disposition pour qu’ils puissent venir passer leur examen de manière normale à l’école ce lundi 20 juin, puisque les examens sont bien maintenus”. La directrice nous confirme qu’elle n’a pas essayé de faire modifier la date de l’examen auprès du ministère de l’Éducation : “Je n’ai pas essayé de changer la date, car ça complique énormément de choses. Après les examens, nous avons les délibérations, les recours, etc. Les jours sont déjà comptés. En prolongeant la session d’un jour, ça me paraissait vraiment compliqué de finir l’année scolaire pour le 30 juin”.

Et le message est visiblement bien passé. Albert est étudiant en 2ème secondaire, et ses parents ont pu s’arranger pour le conduire à son examen : “Normalement je viens en bus. Mais ma mère a pris congé, et va donc pouvoir me conduire”. Et il semble bien motivé à se rendre à l’école ce lundi : “Comme j’ai redoublé, c’est une année importante pour moi, je ne peux pas rater d’examen ! Donc quitte à venir à pied, je viendrai à pied.”