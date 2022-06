Grève des travailleuses domestiques sans papiers : "Je veux me battre pour mes droits"

"Je suis ici parce que je ressens le besoin de me battre pour les droits des travailleuses domestiques sans papiers", nous explique l’une d’entre elles. "Cela fait des années que nous vivons et travaillons en Belgique mais nous n’avons pas les mêmes droits que les autres travailleurs. Sans carte d’identité, nous n’avons même pas le droit d’ouvrir un compte en banque ou d’avoir un abonnement pour les transports en commun. Nous recevons également un salaire très bas." L’une des revendications de cette journée est donc l’octroi d’un permis de travail et la régularisation de ces travailleuses.

Courage, ne lâchez rien. C’est nous qui faisons la Belgique, c’est nous qui faisons la France, parce qu’on nettoie ! Je veux vous dire que la lutte paie !

Les travailleuses expliquent protester contre l’exploitation qu’elles subissent au quotidien, vouloir mettre en lumière leur travail indispensable et invisible effectué dans les maisons de leur patron.ne, et demandent que leur travail soit reconnu et leur vie respectée.