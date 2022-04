Grève des TEC : plusieurs réseaux touchés dans le Hainaut et le Brabant Wallon

Un mouvement de grève spontané a débuté ce matin du côté des TEC en Hainaut et en Brabant Wallon.

Les syndicats protestent contre le maintien du port du masque pour les chauffeurs. La direction des TEC conteste et affirme que plusieurs réunions de conciliation ces derniers jours ont permis de trouver des solutions pour que les chauffeurs ne doivent plus porter de masque dans les bus.

Ce lundi matin, concrètement, moins de la moitié des bus sont sortis des dépôts de Charleroi. Selon le site internet des TEC, les lignes de bus suivantes circulent néanmoins : 109a / 132c / 136c / 156a / E109 / E110 / 366 / 365a.

Dans la région du Centre, l’impact de la grève se fait moins sentir. Les bus circulent normalement.

Du côté de Mons, 25% des bus ne sont pas sortis. Le réseau est aussi perturbé du côté de Tournai.

Dans le Brabant Wallon, de nombreux bus sont aussi supprimés.

Ce mouvement devrait durer au moins toute la matinée.